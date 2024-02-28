المؤتمرنت -

المقاومة تصد الاحتلال في حي الزيتون

أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.



وقالت كتائب القسام، إن مقاتليها اشتبكوا من مسافة صفر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة جنوب حي الزيتون، منذ صباح اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى رصد طائرتين "بلاك هوك" و"يسعور" وهما تنقلان القتلى والجرحى الإسرائيليين من الحي.



وذكرت أيضا أن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة خلف خطوط قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة ما بين شارعي 8 و9 جنوب حي الزيتون.



وأضافت أنها قصفت بقذائف الهاون تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة في محيط منطقة المصلبة بحي الزيتون، كما استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 في المنطقة نفسها.



بدورها أعلنت سرايا القدس، أنها قصفت عسقلان وغلاف غزة برشقات صاروخية "ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".



وقالت سرايا القدس إنها أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بكمين في مبنى مفخخ بحي الزيتون باستخدام صاروخ إسرائيلي لم ينفجر.



وأضافت أن مقاتليها فجّروا آليتين عسكريتين إسرائيليتين جنوب الحي وشرقه. كما بثت مشاهد قالت إنها لقنص جندي إسرائيلي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.



من جهتها، أعلنت كتائب المجاهدين، تدمير دبابة للاحتلال من نوع "ميركافا 4"، عبر استهدافها بقذيفة "تاندوم"، في محور جنوب حي الزيتون.



وارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المُعترف بهم إلى 581 قتيلاً، منذ السابع من أكتوبر 2023، بينهم 241 قتيلاً سقطوا في المعارك البرية داخل قطاع غزّة.

