المؤتمرنت -

الأحد.. افتتاح معرض القهوة ومهرجان البن بصنعاء

استكملت وحدة البن اليمني في اللجنة الزراعية والسمكية العليا، الترتيبات النهائية لإقامة معرض صنعاء الدولي للقهوة والمهرجان التسويقي للبن، الذي ستنطلق فعالياته بعد غدٍ الأحد في حديقة السبعين بأمانة العاصمة.



يهدف المعرض والمهرجان، اللذان تنظمهما اللجنة الزراعية والسمكية العليا ووزارة الزراعة والري، إلى التعريف بمنتجات البن وتأهيل المنتجين والتجار والشركات للسوق الخارجية، وإحياء تاريخ وثقافة هذا المحصول، واستعادة مكانته وحضارة اليمن باعتبارها أول دولة رائدة في مجال البن.



وأوضح مسئول وحدة البن اليمني في اللجنة الزراعية والسمكية العليا، محمد القاسمي، أن الهدف الأساسي من المعرض والمهرجان يكمن في رفع مستوى الوعي بأهمية زراعة البن وما يمتاز به من خصائص ومميزات فريدة.



وأشار إلى أن أهمية هذه الفعاليات التي تأتي في إطار أنشطة وبرامج اليوم الوطني للبن اليمني الذي تحتفي به الجمهورية اليمنية في الثالث من مارس من كل عام، والتي تهدف إلى التعريف بالبن اليمني والترويج له لاستعادة أمجاد وعراقة هذا المحصول الاستراتيجي والنقدي المهم والنهوض به ليكون رافداً مستداما للتنمية في اليمن.



ودعا القاسمي، مزارعي ومنتجي البن والمصدرين والمؤسسات والهيئات والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بالبن، وجميع فئات المجتمع، إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات المهرجان والمعرض والاستفادة من فعالياتهما في الترويج وعرض أنشطتهم ومنتجاتهم.



وبين أن فعاليات المعرض والمهرجان أحد الأنشطة والبرامج الترويجية لنشر ثقافة القهوة اليمنية وزيادة الوعي بأهمية شجرة البن ومكانتها لدى الشعب اليمني، معتبرا هذه البرامج فرصة مهمة للاستفادة من التجارب والخبرات الزراعية لتنمية قطاع البن والاهتمام به ورعايته ليكون الرافد الأساسي للتنمية الاقتصادية في البلاد .



من جانبه أشار مدير معرض صنعاء الدولي للقهوة والمهرجان التسويقي للبن المهندس علي الهارب، إلى أن المعرض يمثل نافذة لتعريف المواطنين بمنتجات البن، كما يمثل فرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين، حيث يشارك في فعاليات المعرض ما يزيد عن 130 مشاركاً يمثلون أبرز شركات وجمعيات ومنتجي البن لعرض منتجاتهم وبيعها للجمهور بأسعار مناسبة.



وأوضح الهارب بأن فعاليات المعرض والمهرجان تتضمن أنشطة ثقافية ومسابقات علمية حول القهوة، وإتاحة المجال للترويج للمواهب والحرف الفنية والابتكار للصناعات المرتبطة بالقهوة، فضلا عن تضمنها للعديد من الأنشطة الإرشادية والتوعية حول الممارسات الزراعية السليمة في زراعة البن وانتاجيته بما يسهم في تأهيل المزارعين وتمكينهم في الوصول إلى إنتاج أجود وأفضل أنواع البن في العالم.



وسجلت اليمن حضوراً متميزاً على المستوى العالمي منذ أوائل القرن السادس الميلادي في مجال البن باعتبارها المصدر الأول للبن من خلال ميناء المخا، الذي حمل البن اسمه إلى كل أنحاء العالم.



ويصنف البن ضمن قائمة المحاصيل الزراعية النقدية الهامة، وتحقق تجارته عائدات وأرباح تفوق تكاليف مدخلات الإنتاج ، فضلاً عن إسهامه في دعم الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة والأجنبية من عائدات تصديره إلى معظم الأسواق الخارجية.