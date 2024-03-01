المؤتمرنت -

شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، وجرح آخرون، مساء الجمعة، في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف منازل ومناطق متفرقة في قطاع غزة.



واستشهد طفل وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم /يبنا/ وسط /رفح/ جنوبي القطاع، وارتقى آخرون بين شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على منزل في /بيت حانون/.



كما استشهد فلسطيني جراء إطلاق طائرة مسيرة النار عليه في منطقة "المغراقة" وسط قطاع غزة، بينما تعرضت منطقة "قليبو" المقابلة للمستشفى الأندونيسي لغارات إسرائيلية.



إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي استهدف المنطقة الشرقية من مدينة /دير البلح/، فيما شهدت /بيت لاهيا/ ومنطقة "الشيخ زايد" والمنطقة الشرقية من مخيم "جباليا" شمالي القطاع سلسلة غارات للطيران الحربي الإسرائيلي، في وقت فجر جيش الاحتلال منازل سكنية في منطقة "المشروع" غربي /خان يونس/.



وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، إلى 30 ألفا و228 شهيدا، بالإضافة إلى 71 ألفا 377 جريحا.