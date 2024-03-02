المؤتمرنت -

الشريف يعزي بوفاة الشيخ أحمد اليمني

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ أحمد مقبل اليمني، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن والمجتمع.



وعبّر الأمين العام المساعد في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى الشيخ جارالله مقبل اليمني، عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة 201، وأبناء الفقيد وكافة آل اليمني بمديرية الحداء محافظة ذمار، عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام.



وأشاد الشريف بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والتنظيمية ودورة الاجتماعي المتميز وبما بذله من جهد في الاصلاح بين الناس.. سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم كل أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..