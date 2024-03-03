المؤتمرنت -

صنعاء تدين استهداف سفن العدو لصيادين يمنيين

أدانت وزارة الثروة السمكية الجريمة النكراء التي أقدم عليها تحالف حماية السفن الصهيونية، بقيادة العدو الأمريكي - البريطاني، باستهداف عدد من الصيادين اليمنيين في المياه اليمنية بالبحر الأحمر بغارات طيرانه الحربي.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم استهداف عدد من الصيادين اليمنيين، مساء يوم الخميس الفائت، أثناء ممارستهم نشاط الصيد على متن قواربهم في المياه اليمنية من البحر الأحمر قبالة سواحل المخا، ما أدى إلى استشهاد اثنين وفقدان آخرين.



واستنكرت الاستهداف الإجرامي الغادر والجبان بحق الصيادين أثناء سعيهم لكسب الرزق عبر مهنة الصيد، التي تمثل المصدر الوحيد لتوفير القوت الضروري لهم ولأسرهم.



وأكد البيان أن هذه الجريمة تكشف الأهداف الحقيقية من وراء عسكرة أمريكا وبريطانيا للبحر الأحمر، وتضاف إلى سجلاتهما الإجرامية الدامية إلى جانب ما يقوم به العدو الصهيونية من جرائم بحق المدنيين في قطاع غزة.



وحذرت وزارة الثروة السمكية من مخاطر التواجد الأمريكي - البريطاني في البحر الأحمر على حياة الآلاف من الصيادين اليمنيين، وما يشكله من تهديد للثروة السمكية والبيئة البحرية.



ودعت أحرار العالم إلى إدانة الجرائم والانتهاكات التي تطال الصيادين، وحرمانهم من رزقهم.



من جهتها أدانت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر الجريمة التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي - البريطاني، باستهدافه عدداً من الصيادين اليمنيين قبالة سواحل المخا.



واستنكرت هيئة المصائد هذه الجريمة التي أدت إلى استشهاد اثنين صيادين وفقدان آخرين أثناء سعيهم لكسب الرزق من خلال ممارسة مهنة الصيد. وأكد البيان أن التواجد الأمريكي - البريطاني في البحر الأحمر يشكل تهديداً خطيراً على حياة الآلاف من الصيادين اليمنيين، ويشكل تهديداً للثروة السمكية والبيئة البحرية.



ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى إدانة كل الجرائم والانتهاكات التي تستهدف الصيادين