المؤتمرنت -

30534 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي، المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 30 ألفاً و534 شهيداً، و71 ألفاً و920 مصاباً، بعد ارتكاب جيش الاحتلال 13 مجزرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 124 شهيدا و210 مصابين.



وذكرت وزارة الصحة بغزة، في بيان، اليوم، أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث منع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني لإنقاذهم أو انتشال جثثهم.



ويشن جيش الاحتلال الصهيوني، منذ نحو أربعة أشهر، عدوانا غير مسبوق على غزة، تسبب بنزوح 1.9 مليون شخص، وتدمير جميع مناحي الحياة في القطاع، دون أن ينجح المجتمع الدولي في وقفه.