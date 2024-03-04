المؤتمرنت -

صنعاء.. اتخاذ حزمة من العقوبات ضد قضاة مخالفين

استمع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، إلى إحاطة رئيس هيئة التفتيش القضائي، بشأن عقد دورات تدريبية للقضاة المناوبين خلال فترة العطلة القضائية من شهر رمضان المبارك، وذلك فيما يتعلق بالقضايا المستعجلة وكيفية التعاطي بشأنها وفقا للقانون.



وأهاب المجلس بالقضاة وأعضاء النيابة المكلفين الالتزام بالدوام، والتحري الكامل في إصدار الأوامر على العرائض التي يجب ألا تمس أصل الحق.



ووجه المجلس، هيئة التفتيش القضائي بمتابعة انتظام سير العمل من قبل القضاة وأعضاء النيابة المناوبين في المحاكم والنيابات، ورفع تقرير بذلك إلى المجلس.



وأقر المجلس إيقاع العقوبات المناسبة ضد ثلاثة من القضاة لارتكابهم مخالفات مسلكية في أداء واجباتهم الوظيفية طبقا للقانون.



ووافق على رفع الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي ضد أحد القضاة، وإحالته إلى مجلس المحاسبة.



واطلع المجلس على تظلم أحد القضاة واتخذ بشأنه الإجراء المناسب وفقا للقانون.



كما اطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.



وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

