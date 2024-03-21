الخميس, 21-مارس-2024 الساعة: 09:34 م - آخر تحديث: 09:24 م (24: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
طوفان الأقصى المقدس وجرائم العدو الصهيوني أيقظ وعي وضمير العالم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 167 يوماً، إلى 31 ألفاً و988 شهيداً، و74 ألفاً و188 مصاباً

31988 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

المؤتمرنت -
31988 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 167 يوماً، إلى 31 ألفاً و988 شهيدا، و74 ألفاً و188 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق عائلات في القطاع، أسفرت عن 65 شهيدا و92 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي مستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، دون أن يتمكن المجتمع الدولي من وقف الحرب التي أدت إلى نقص وشح في المواد الغذائية والعلاجية والوقود والخدمات الأساسية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: ميلوني: نخشى تزايد عزلة إسرائيل
اقتصاد: الذهب يرتفع مدعوماً بتراجع الدولار
قضايا وآراء: بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
أخبار: حصيلة ضحايا مخلفات العدوان بالحديدة
عربي ودولي: استقالة رئيس دولة آسيوية
أخبار: وصول 1744 مهاجر أفريقي إلى اليمن
مجتمع مدني: 5 عصائر تمنع انسداد القلب والجلطات
عربي ودولي: اقرار صهيوني بإصابة 9 من جنوده
اقتصاد: انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 32 ألفاً
علوم وتقنية: فوائد شرب عصير البرتقال بعد الإفطار
أخبار: الأرصاد يحذّر: أمطار ورياح وأجواء حارة
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 20 مارس
رياضة: ريال مدريد يعلن تجدد إصابة كورتوا
أخبار: مجيديع يواسي آل الفراصي
محافظات: تدشين حملة للرقابة على الأسعار بالحديدة
عربي ودولي: اندونيسيا : الاحتلال يرتكب مجازر في غزة
أخبار: توجيهات بالتحقيق بواقعة شهدتها رداع
أخبار: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة
فنون ومنوعات: مسلسل رمضاني يثير ضجة في دولة عربية
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 7670 فلسطينياً في الضفة
أخبار: شرف: صنعاء ثابتة في موقفها مع فلسطين
مجتمع مدني: اختتام المهرجان الوطني الأول للأيتام بصنعاء
اقتصاد: تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار
عربي ودولي: 31819 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024