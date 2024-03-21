المؤتمرنت -

31988 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 167 يوماً، إلى 31 ألفاً و988 شهيدا، و74 ألفاً و188 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق عائلات في القطاع، أسفرت عن 65 شهيدا و92 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي مستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، دون أن يتمكن المجتمع الدولي من وقف الحرب التي أدت إلى نقص وشح في المواد الغذائية والعلاجية والوقود والخدمات الأساسية.