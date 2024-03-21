المؤتمرنت -

في عيد الأم.. 37 أمّا يُستشهدن يومياً في غزة

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن 37 أمّا يُستشهدن يومياً بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 167 يوماً.



وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح، أنه في الوقت الذي تحتفل فيه دول العالم العربي بعيد الأم، هناك 37 أما تستشهد يوميا، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.



وكانت هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، أعلنا سابقا أن هناك 28 معتقلة من الأمهات الفلسطينيات، من بين 76 معتقلة يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي الذي يحرمهن من مشاهدة عائلاتهن وأبنائهن.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 31 ألفا و988 شهيدا و74 ألفا و188 مصاباً غالبيتهم من الأطفال والنساء.