الجمعة, 22-مارس-2024 الساعة: 12:37 ص - آخر تحديث: 12:31 ص (31: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
طوفان الأقصى المقدس وجرائم العدو الصهيوني أيقظ وعي وضمير العالم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - تعثر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمام نظيره الإماراتي 1-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة

منتخب اليمن يتعثر مجدداً في تصفيات مونديال 2026

المؤتمرنت -
منتخب اليمن يتعثر مجدداً في تصفيات مونديال 2026
تعثر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمام نظيره الإماراتي 1-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

جاء هدف منتخب اليمن في الدقيقة 69، فيما سجل ثنائية الإمارات في الدقيقتين 24 و72.

وكان الأحمر اليمني قد خسر في الجولة الأولى أمام نظيره البحريني 0-2، وفاز على نيبال 2-0 في الجولة الثانية، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

ويختتم المنتخب الوطني مشواره في التصفيات الثلاثاء المقبل بملاقاة منتخب الإمارات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: بريطانيات يحلقن رؤوسهن لهذا السبب
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع
فنون ومنوعات: سحب 40 مليون دولار بالخطأ من بنك اثيوبي
عربي ودولي: ميلوني: نخشى تزايد عزلة إسرائيل
اقتصاد: الذهب يرتفع مدعوماً بتراجع الدولار
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 21 مارس
قضايا وآراء: بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
أخبار: زيارة أُممية إلى موانئ الحديدة
أخبار: النقل: عبور 4 آلاف سفينة من البحر الأحمر
أخبار: حصيلة ضحايا مخلفات العدوان بالحديدة
عربي ودولي: استقالة رئيس دولة آسيوية
أخبار: وصول 1744 مهاجر أفريقي إلى اليمن
مجتمع مدني: 5 عصائر تمنع انسداد القلب والجلطات
عربي ودولي: اقرار صهيوني بإصابة 9 من جنوده
اقتصاد: انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 32 ألفاً
علوم وتقنية: فوائد شرب عصير البرتقال بعد الإفطار
أخبار: الأرصاد يحذّر: أمطار ورياح وأجواء حارة
أخبار: جرائم العدوان بمثل هذا اليوم 20 مارس
رياضة: ريال مدريد يعلن تجدد إصابة كورتوا
أخبار: مجيديع يواسي آل الفراصي
محافظات: تدشين حملة للرقابة على الأسعار بالحديدة
عربي ودولي: اندونيسيا : الاحتلال يرتكب مجازر في غزة
أخبار: توجيهات بالتحقيق بواقعة شهدتها رداع
أخبار: شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024