المؤتمرنت -

منتخب اليمن يتعثر مجدداً في تصفيات مونديال 2026

تعثر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمام نظيره الإماراتي 1-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.



جاء هدف منتخب اليمن في الدقيقة 69، فيما سجل ثنائية الإمارات في الدقيقتين 24 و72.



وكان الأحمر اليمني قد خسر في الجولة الأولى أمام نظيره البحريني 0-2، وفاز على نيبال 2-0 في الجولة الثانية، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.



ويختتم المنتخب الوطني مشواره في التصفيات الثلاثاء المقبل بملاقاة منتخب الإمارات.