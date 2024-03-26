المؤتمرنت -

خروج مستشفى الأمل في خان يونس عن الخدمة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، خروج مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة، عن الخدمة، بعد إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.



وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت مستشفى الأمل بشكل مفاجئ، وسط قصف عنيف جدا وإطلاق نار كثيف، مما وضع جميع طواقمه الطبية في خطر شديد وفي حالة حصار تام بالتزامن مع إطلاق قنابل دخان على المنطقة لإجبار من بداخله على الخروج.



جدير بالذكر أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي، المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 32 ألفاً و333 شهيداً، و74 ألفاً و694 جريحاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.