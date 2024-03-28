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المؤتمر نت - عادات غذائية صحية تساعده على الصيام بشكل مريح وصحي.

نصائح رمضانية صحية تحتاجها كلّ عائلة

المؤتمرنت -
نصائح رمضانية صحية تحتاجها كلّ عائلة
في شهر رمضان، يحتاج كل فرد في العائلة إلى الاهتمام بصحته واختيار عادات غذائية صحية تساعده على الصيام بشكل مريح وصحي.

التوجيهات الصحيّة المهمّة

سنعرض لكِ مجموعة من نصائح رمضانية صحية في ما يلي، وذلك من أجل ضمان تأمين الفيتامينات الأساسيّة التي يحتاجها الفرد وبالتالي الحفاظ على السلامة العامّة، وتشمل:


الإفطار الصحي

تعتبر وجبة الإفطار أهم وجبة في شهر رمضان، حيث يجب أن تكون متوازنة وتحتوي المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الطاقة والنشاط خلال النهار، لذا يُفضل تضمين البروتينات التي تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، مثل اللحوم الخالية من الدهون، والأسماك، والبيض، والحبوب الكاملة التي تحتوي الكربوهيدرات المعقدة والتي تساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم مستقرًا، كما يُنصح بتضمين الدهون الصحية الموجودة في الزيتون، والمكسرات، والأفوكادو، والسمك الدهني، بالإضافة إلى ذلك، يجب تناول الخضروات والفواكه الطازجة التي تحتوي الفيتامينات والمعادن الضرورية لدعم الجسم خلال فترة الصيام.

السحور الغني

يعتبر السحور وجبة مهمة لإمداد الجسم بالطاقة طوال النهار، لذا يُفضّل اختيار وجبة غنية بالبروتينات التي تساعد في الشعور بالشبع والتحكم في الجوع خلال النهار، مثل تناول اللحوم الخالية من الدهون، والبيض، والألبان، والحبوب الكاملة، كما يُنصح بتناول الألياف التي تساعد في تنظيم عملية الهضم والحفاظ على الشعور بالشبع، مثل الخضروات الورقية والفواكه الطازجة، إلى جانب شرب كمية كافية من الماء لتجنب الجفاف خلال فترة الصيام.

تجنب الوجبات الثقيلة

من المهم تجنب تناول الوجبات الثقيلة والدهنية خلال شهر رمضان، حيث قد تسبب في الشعور بالثقل والإرهاق أثناء النهار، لذا يُفضّل تناول الوجبات الخفيفة والمتوازنة التي تحتوي البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية بشكل معتدل، وتجنب الأطعمة الثقيلة التي تحتوي نسب عالية من الدهون المشبعة والسكريات المُضافة.

شرب الماء بكثافة

يُنصح بشرب السوائل بكثرة خلال الساعات الليلية لتجنب الجفاف والتأكد من الحصول على الكمية الكافية من الماء قبل بدء الصيام، لذا يُفضل تجنب شرب المشروبات الغازية والمحلاة التي قد تؤدي إلى زيادة العطش، واختيار الماء كمصدر رئيسي للسوائل، إلى جانب شرب العصائر الطبيعية والمشروبات الغير محلاة.

من الضروري أن تكون هذه النصائح متناسقة مع احتياجات كل فرد في العائلة وظروفهم الصحية الخاصة، كما يجب استشارة الطبيب في حال وجود أي مشكلة صحية أو استفسار، ومن الجدير بالذكر أنّنا سبق وأطلعناكِ على أسس لتقوية العلاقة الزوجية خلال رمضان.








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