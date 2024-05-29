المؤتمرنت -

بوريل: يجب أن نضع حداً للمأساة في غزة

دعا مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى وقف الحرب على قطاع غزة فوراً، قائلاً "يجب أن نضع حداً للمأساة في غزة التي تؤذي ضميرنا وإنسانيتنا".



جاء ذلك في أعقاب لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، بالمفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، حيث أشار إلى أن الأخير "لم تعد لديه كلمات لوصف الوضع في غزة".



وقال بوريل، في منشور على منصة "إكس" إن "الناس في غزة لا يفقدون حياتهم فحسب، بل يتم تدمير الآمال والنسيج الاجتماعي".



وفي وقتٍ سابق، دان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في رفح، واصفاً إياها بـ"المروّعة".



وأكّد بوريل أنّ هذه الهجمات "يجب أن تتوقّف فوراً"، مشيراً إلى أنّه "لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة".



وقال: إنّ "إسرائيل تواصل العمل العسكري الذي طلبت محكمة العدل الدولية منها التوقّف عنه"، مؤكّداً أنّ استهداف خيام النازحين في رفح، يدفع الاتحاد الأوروبي إلى "المطالبة بضرورة تطبيق قرار المحكمة الصادر الأسبوع الماضي".



وطالب بوريل بتطبيق حكم محكمة العدل الدولية، واحترام عمل المحكمة، وتركها تعمل من دون تهديد، مشدّداً على أنّ قرارات المحكمة الجنائية الدولية مهمّة جداً لتحقيق العدالة.