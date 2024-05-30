الخميس, 30-مايو-2024 الساعة: 05:03 م - آخر تحديث: 03:46 م (46: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - تحذير من عاصفة شمسية تضرب الأرض

علماء يحذرون من عاصفة شمسية جديدة تضرب الأرض وتُهدِد الاتصالات

المؤتمرنت -
علماء يحذرون من عاصفة شمسية جديدة تضرب الأرض وتُهدِد الاتصالات
لم يكد ينسى العالم ما أحدثته البقعة الشمسية العملاقة مطلع الشهر الجاري من انفجارات وأطول عاصفة شمسية لعام 2024، وما ترتب عليها من انقطاع موجات الراديو في بعض المناطقK حتى عادت لتهدد الأرض بمزيد من العواصف الجيومغناطيسية التي ينتظرها العالم هذا الأسبوع.

فقبل يومين وتحديدا الاثنين 27 مايو /آيار اندلع توهج شمسي قوي من الفئة X من الطرف الجنوبي الشرقي للشمس، ووصل إلى ذروته حوالي الساعة (07:08 بتوقيت غرينتش)، وفقًا لموقع Space.com.

ويمكن أن تجلب عودة البقعة العملاقة "AR3664" مصدر العاصفة الجيومغناطيسية التي حدثت يوم 10 مايو 2024، وذلك بعد أسبوعين من عبورها الجانب البعيد من الشمس، المزيد من الشفق القطبي، حسب ما أورد موقع "Paper Insider". فقد سجل مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لوكالة ناسا الفضائية توهجا قبالة الطرف الجنوبي الشرقي للشمس بقياس X2.9.

وتوقع العلماء أن التوهج كان أقوى من X2.8، لأن مصدر البقعة كان محجوبًا بحافة الشمس، لذا لم يجر قياس جميع الأشعة السينية التي أنتجها بواسطة أجهزة الاستشعار المستخدمة لتصنيف التوهج.

وتمثل التوهجات X أقوى تصنيف للتوهجات على الرغم من أننا شهدنا العديد من التوهجات القوية في وقت سابق من هذا الشهر، فكلما زاد الرقم، زادت شدة التوهج، مما قد يؤدي إلى انقطاع الراديو وغيرها من الاتصالات على الأرض.

وكان مصدر العاصفة الشمسية الهائلة التي حدثت في 10 مايو، والتي أنتجت الشفق القطبي المرئي في جميع الولايات المتحدة الخمسين لأول مرة منذ عقود، هو البقع الشمسية AR3664 أيضًا.

وبعد أيام قليلة من أطول عاصفة شمسية ضربت الأرض، تحركت البقعة العملاقة لتواجه المريخ، بحسب صورة التقطها المسبار المتجول بيرسيفيرانس التابع لوكالة ناسا، من موقعه داخل فوهة جيزيرو على سطح المريخ بتاريخ 15 مايو 2024.

يشار إلى أن البقعة الشمسية العملاقة من فئة كارينجتون AR3664 أطلقت في 14 مايو توهجا شمسيا بلغت قوته (X8.6)، وهو أقوى توهج في الدورة الشمسية الحالية وقذفت بانبعاث كتلي إكليلي "سحابة من الغاز المتأين" مباشرة نحو المريخ، وبحسب النماذج الحاسوبية لوكالة ناسا وصل الانبعاث إلى المريخ في 17 مايو، وتسبب في زيادة نشاط للشفق القطبي.*وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: شفاء مريض سكري تم علاجه بهذه الطريقة
اقتصاد: قوة الدولار تطفئ بريق الذهب
عربي ودولي: 8955 معتقلاً فلسطينياً منذ 7 اكتوبر
علوم وتقنية: 6 أسباب للتمسك برياضة المشي
فنون ومنوعات: سطو مسلح على أحد البنوك في عمّان
رياضة: فضية لليمن في سباق 10 آلاف متر
رياضة: مبابي أفضل لاعب في أوروبا
اقتصاد: بورصة مسقط تفقد 3.5 نقطة
محافظات: إب.. إزالة 14 مخالفة بناء في القاعدة
أخبار: توجيه بصرف بدل انتقال لمنتسبي هذا القطاع
أخبار: إسقاط طائرة أمريكية جديدة في أجواء مأرب
أخبار: صنعاء تعلن موعد صرف بدل انتقال المعلمين
عربي ودولي: مقتل 1300 جندي أوكراني خلال 24 ساعة
رياضة: هانز فليك مدرباً لبرشلونة حتى 2026
اقتصاد: الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
أخبار: إحداها في البحر الأبيض المتوسط.. 6 عمليات عسكرية مناصرة لغزة
عربي ودولي: تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35"
عربي ودولي: 36171 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: النواب يدين الصمت العربي تجاه مجازر رفح
عربي ودولي: الصحة العالمية: لا منطقة آمنة في غزة
رياضة: بيلينغهام أفضل لاعب في الدوري الإسباني
فنون ومنوعات: أيمن زيدان يلتقي بشقيقه الراحل
أخبار: نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ بادي
أخبار: 437 حاج يغادرون مطار صنعاء لأداء المناسك
أخبار: غارتين عدوانية على الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024