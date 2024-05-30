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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الخميس، أن أكثر من 32 ألف شخص فروا من رفح بحثاً عن مأوى آخر بقطاع غزة في اليومين الماضيين

الأونروا: 32 ألف شخص فروا من رفح خلال يومين

المؤتمرنت -
الأونروا: 32 ألف شخص فروا من رفح خلال يومين
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الخميس، أن أكثر من 32 ألف شخص فروا من رفح بحثاً عن مأوى آخر بقطاع غزة في اليومين الماضيين.

وقالت "الأونروا" على حسابها عبر منصة "إكس"، إن العائلات في غزة تبحث عن الأمان "لكنها لا تجد سوى الدمار".

وأضافت الوكالة أنه لا يوجد مكان آمن "من القصف المستمر" في غزة، وأن أهل القطاع "أُجبروا على ترك كل شيء خلفهم" وأن حياتهم باتت معرضة للخطر كل يوم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب عدوانها الغاشم على قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمئة من السكان.








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