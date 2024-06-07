المؤتمرنت -

30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات وتشديدات قوات العدو الصهيوني في مدينة القدس المحتلة.



وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس، إن 30 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وصلاة الغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية.



ونصبت قوات العدو الصهيوني عشرات الحواجز الحديدية في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وأوقفت العشرات من الشبان وفحصت هوياتهم الشخصية.



وأنتشرت قوات العدو بين المصلين في ساحات المسجد الأقصى، وأعتلت صحن قبة الصخرة خلال أداء صلاة الجمعة.



كما منعت القوات عشرات الشبان من أداء صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى، ما إضطرهم إلى أداء صلاة الفجر في مقبرة اليوسفية بالقرب من باب الأسباط.



يذكر أنه منذ بدء العدوان الصهيوني الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، في السابع من أكتوبر الماضي، تشدد قوات العدو من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.

