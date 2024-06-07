المؤتمرنت -

الثروة السمكية تدين استهداف قوارب الصيادين بميناء الصليف

أدانت وزارة الثروة السمكية استهداف طيران العدوان الأمريكي البريطاني اليوم، لقوارب الصيادين في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة ما أدى إلى تضررها.



وأكدت الوزارة في بيان، أن استهداف طيران العدوان للصيادين وقواربهم في ميناء الصليف يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وعملاً إرهابياً يستهدف لقمة عيشهم.



وحملت دول العدوان وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.. مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجريمة والعمل على وقف العدوان ورفع الحصار الجائر عن الشعب اليمني.