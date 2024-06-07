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أخبار
المؤتمر نت - أدرجت الأمم المتحدة اليوم إسرائيل رسميًّا في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تستهدف وتقتل الأطفال

إسرائيل على "قائمة العار"

المؤتمرنت -
إسرائيل على "قائمة العار"
أدرجت الأمم المتحدة اليوم إسرائيل رسميًّا في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تستهدف وتقتل الأطفال.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح صحفي: تلقينا رسالة رسمية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوضع إسرائيل على القائمة السوداء للدول التي تستهدف وتقتل الأطفال.

وأظهر أحدث تقرير إحصائي أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم عن استشهاد 15517 طفلاً من بين 36731 شهيدًا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، وأُصيب عشرات الآلاف منهم، فيما يعيش 17 ألف طفل بدون أحد أو كلا والديهم.








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