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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفاً و801 شهيد و83 ألفاً و680 مصاباً

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 36801

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 36801
أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفاً و801 شهيد و83 ألفاً و680 مصاباً.

وأضافت، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 70 شهيداً و150 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه مع تواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الـ246 على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.








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