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المؤتمر نت - استشهد 80 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، في قصف مكثف للاحتلال الإسرائيلي، على المحافظة الوسطى

مجزرة جديدة للاحتلال في النصيرات

المؤتمرنت -
مجزرة جديدة للاحتلال في النصيرات
استشهد 80 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، في قصف مكثف للاحتلال الإسرائيلي، على المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، عن مصادر طبية في غزة، اليوم، أن 80 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات، ومحيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ومخيم المغازي، والزوايدة، ومخيم البريج.

من جانبها قالت وزارة الصحة في غزة، إن أعدادا هائلة من الشهداء والجرحى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، ما يؤكد ارتكاب الاحتلال مجازر مروعة في المحافظة الوسطى.

وأضافت الوزارة في بيان لها، إن منظومة الإسعاف والطوارئ غير قادرة على الاستجابة لكافة النداءات لنقل الجرحى من أماكن الاستهداف في المحافظة الوسطى إلى مستشفى شهداء الأقصى، مشيرة إلى الاحتلال تعمد تقويض منظومة الإسعاف والطوارئ من خلال استهداف 130 سيارة إسعاف وتوقف العشرات منها نتيجة عدم إدخال الوقود وقطع الغيار.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36801 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 83680 آخرين، في حصيلة غير نهائية؛ إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.








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