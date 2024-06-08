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المؤتمر نت - أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ومؤسساته الإغاثية، لتوفير مولدات كهربائية للمستشفيات

الصحة الفلسطينية تطلق نداء استغاثة عاجل

المؤتمرنت -
الصحة الفلسطينية تطلق نداء استغاثة عاجل
أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ومؤسساته الإغاثية، لتوفير مولدات كهربائية للمستشفيات، محذرة من إمكانية انتهاء الخدمة الصحية بالكامل في القطاع.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن عددا من المولدات الكهربائية في المستشفيات تعرض لأعطال فنية كبيرة يصعب إصلاحها والعدد الآخر دمر بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأفادت بأن مستشفيات غزة تعتمد منذ 9 أشهر على المولدات الكهربائية لإمداد أقسامها بالطاقة الكهربائية اللازمة على مدار الساعة، بعد تدمير الاحتلال لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

ونوهت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمّدت تدمير المولدات الكهربائية في مستشفيات الشفاء وناصر والاندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمال غزة بهدف إخراجها عن الخدمة.

وحذرت من أن توقف المولدات الكهربائية يعني الموت المحقق للمرضى والمصابين وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل في القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة.








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