المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة النصيرات

ارتفعت حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 210 شهداء أغلبهم من الأطفال والنساء.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن "عدد الضحايا نتيجة مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات ارتفع إلى 210 شهداء وأكثر من 400 جريح".



وأضاف المكتب، في بيان له، أن "هؤلاء الضحايا وصلوا إلى مستشفيين اثنين، مستشفى العودة بالنصيرات، ومستشفى شهداء الأقصى بدير البلح".



وفي وقت سابق، قال متحدث مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع خليل الدقران، إن "55 شهيدا وعشرات الجرحى وصلوا إلى المستشفى من مناطق متفرقة في مخيم النصيرات جراء القصف الجوي والمدفعي العنيف على المخيم وخاصة منطقة السوق".



وأضاف الدقران، خلال مؤتمر صحفي في المستشفى، إن "المستشفى مكتظ ولا يوجد متسع لمزيد من المصابين لاستيعابهم". وناشد المتحدث الفلسطينيين في المحافظة الوسطى التوجه إلى المستشفى من أجل التبرع بالدم.



كما طالب الدقران، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتدخل لوقف "العدوان الوحشي الإسرائيلي" على غزة.



وأكدت مصادر فلسطينية، أن عدد الشهداء قابل للزيادة في ظل الأعداد الكبيرة من المصابين جراء عمليات القصف المكثفة التي استهدف مخيم النصيرات.



يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 36 ألفاً و801 شهيداً على الأقل، و83 ألفاً و680 جريحاً، يضاف لهم ضحايا مجزرة النصيرات اليوم.