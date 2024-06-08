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أخبار
المؤتمر نت - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم، إن أطفال قطاع غزة يفرون من العنف والرعب وعدم الأمان، بدل الذهاب إلى المدرسة

يونيسف: أطفال غزة يفرون من "العنف والرعب"

المؤتمرنت -
يونيسف: أطفال غزة يفرون من "العنف والرعب"
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم، إن أطفال قطاع غزة يفرون من العنف والرعب وعدم الأمان، بدل الذهاب إلى المدرسة.

وأضافت المنظمة الأممية، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس": "بدل الذهاب إلى المدرسة يفر أطفال غزة من العنف، وبدل النوم في أمان مع أسرتهم يعانون العيش في خيام مؤقتة، وبدل التنعم بطفولة سعيدة يرون الرعب"، داعية إلى وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات دون عوائق إلى قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.








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