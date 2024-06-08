السبت, 08-يونيو-2024 الساعة: 11:12 م - آخر تحديث: 10:33 م (33: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم من خطر تفشي الأمراض والأوبئة في قطاع غزة مثل الكوليرا

الأونروا تحذر من تفشي الكوليرا في غزة

المؤتمرنت -
الأونروا تحذر من تفشي الكوليرا في غزة
حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم من خطر تفشي الأمراض والأوبئة في قطاع غزة مثل الكوليرا.

وأعرب فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين لحشد المزيد من الدعم للمنظمة، عن قلقه من خطر تفشي أمراض في قطاع غزة مثل الكوليرا، وبشأن الأوضاع المأساوية للأطفال والمواطنين هناك.

وقال لازاريني: "لدينا حوالي 600 ألف طفل في سن المدرسة بغزة، وعلى رأس الأولويات تأتي إعادتهم إلى التعلم".

ووصف المسؤول الأممي الوضع الإنساني في القطاع، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ أكثر من 8 أشهر، بأنه "شبه ميؤوس منه"، مشيرا إلى ضرورة مواجهة المجاعة ومواجهة تدهور الوضع في جنوب القطاع.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: إحالة 5 مطربين للمحاكمة في مصر
عربي ودولي: أبو عبيدة: العدو أنقذ بعض أسراه وقتل آخرين
رياضة: الكاميرون يتصدر مجموعته
محافظات: إتلاف بضائع مخالفة في 3 محافظات
اقتصاد: الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية
عربي ودولي: يونيسف: أطفال غزة يفرون من العنف والرعب
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة النصيرات
عربي ودولي: الصحة الفلسطينية تطلق نداء استغاثة عاجل
أخبار: أجواء حارة وامطار متوقعة في 5 محافظات
فنون ومنوعات: بقرار مفاجئ.. شيرين تعلن الاعتزال
عربي ودولي: مجزرة جديدة للاحتلال في النصيرات
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 36801
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة محمد أحمد النويرة
عربي ودولي: رئيسة الوزراء الدنماركية تتعرض للضرب!
رياضة: المغرب يهزم زامبيا ويتصدر مجموعته
رياضة: ليفركوزن يعلن تعاقده مع مدافع رين
رياضة: تشيلسي يعلن تعاقده مع أدارابيويو
عربي ودولي: مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا
فنون ومنوعات: القبض على نجل فنان مشهور بسبب إسرائيل!
اقتصاد: الذهب يتجه لأول مكاسب في 3 أسابيع
عربي ودولي: إسرائيل على "قائمة العار"
أخبار: السمكية تدين استهداف قوارب الصيادين في الصليف
أخبار: عدوان أمريكي بريطاني على العاصمة صنعاء
عربي ودولي: روسيا تسقط 28 طائرة مسيرة أوكرانية
اقتصاد: سعر نفط عُمان يرتفع 78 سنتًا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024