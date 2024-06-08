المؤتمرنت -

الأونروا تحذر من تفشي الكوليرا في غزة

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم من خطر تفشي الأمراض والأوبئة في قطاع غزة مثل الكوليرا.



وأعرب فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين لحشد المزيد من الدعم للمنظمة، عن قلقه من خطر تفشي أمراض في قطاع غزة مثل الكوليرا، وبشأن الأوضاع المأساوية للأطفال والمواطنين هناك.



وقال لازاريني: "لدينا حوالي 600 ألف طفل في سن المدرسة بغزة، وعلى رأس الأولويات تأتي إعادتهم إلى التعلم".



ووصف المسؤول الأممي الوضع الإنساني في القطاع، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ أكثر من 8 أشهر، بأنه "شبه ميؤوس منه"، مشيرا إلى ضرورة مواجهة المجاعة ومواجهة تدهور الوضع في جنوب القطاع.