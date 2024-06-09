المؤتمرنت -

عودة 9 صيادين إلى الصليف من سجون السعودية

عاد إلى مركز الإنزال السمكي بمديرية الصليف في محافظة الحديدة، 9 صيادين بعد أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون العدوان السعودي.



وأوضح الصيادون لدى عودتهم واستقبالهم، أنه وأثناء ممارستهم نشاط الصيد في المياه اليمنية قبالة جزيرة ذو حراب وبعد القيام بتغيير محرك القارب الخاص بهم، أقدمت دورية تابعة للعدوان السعودي على اختطافهم واقتيادهم إلى سجونها بمنطقة جيزان تحت قوة السلاح.



وأفادوا، بأن الدورية السعودية مارست بحقهم أساليب استفزازية مهينة ورفعت السلاح عليهم وقامت بمصادرة كميات الصيد التي بحوزتهم كانوا قد اصطادوها خلال عدة أيام من رحلة الصيد إضافة إلى مبالغ مالية فرضت عليهم قاموا بدفعها بالإكراه خلال فترة السجن.



وأكدوا تعرضهم لشتى أنواع التعذيب وسوء المعاملة.