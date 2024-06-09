الأحد, 09-يونيو-2024 الساعة: 08:31 م - آخر تحديث: 08:25 م (25: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - عاد إلى مركز الإنزال السمكي بمديرية الصليف في محافظة الحديدة، 9 صيادين بعد أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون العدوان السعودي

عودة 9 صيادين إلى الصليف من سجون السعودية

المؤتمرنت -
عودة 9 صيادين إلى الصليف من سجون السعودية
عاد إلى مركز الإنزال السمكي بمديرية الصليف في محافظة الحديدة، 9 صيادين بعد أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون العدوان السعودي.

وأوضح الصيادون لدى عودتهم واستقبالهم، أنه وأثناء ممارستهم نشاط الصيد في المياه اليمنية قبالة جزيرة ذو حراب وبعد القيام بتغيير محرك القارب الخاص بهم، أقدمت دورية تابعة للعدوان السعودي على اختطافهم واقتيادهم إلى سجونها بمنطقة جيزان تحت قوة السلاح.

وأفادوا، بأن الدورية السعودية مارست بحقهم أساليب استفزازية مهينة ورفعت السلاح عليهم وقامت بمصادرة كميات الصيد التي بحوزتهم كانوا قد اصطادوها خلال عدة أيام من رحلة الصيد إضافة إلى مبالغ مالية فرضت عليهم قاموا بدفعها بالإكراه خلال فترة السجن.

وأكدوا تعرضهم لشتى أنواع التعذيب وسوء المعاملة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: انتخابات برلمانية مبكرة في بلغاريا
فنون ومنوعات: ثعبان يبتلع امرأة بهذه الدولة
محافظات: ضبط 357 مخالفة تموينية في الحديدة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً من الضفة
رياضة: إسبانيا تستعد لليورو بخماسية في أيرلندا
أخبار: الخارجية تدين مجزرة مخيم النصيرات
رياضة: كرواتيا تحسم "القمّة" الودية أمام البرتغال
فنون ومنوعات: إحالة 5 مطربين للمحاكمة في مصر
عربي ودولي: أبو عبيدة: العدو أنقذ بعض أسراه وقتل آخرين
أخبار: الدرة: تحالف العدوان يهدف إلى إغلاق مطار صنعاء
رياضة: الكاميرون يتصدر مجموعته
عربي ودولي: الأونروا تحذر من تفشي الكوليرا في غزة
أخبار: الكهرباء تسلم للنيابة ملفات 20 محطة مخالفة
أخبار: الزراعة: استمرار حظر استيراد الدجاج المجمد
أخبار: إزالة السواتر الترابية من طريق الحوبان
محافظات: إتلاف بضائع مخالفة في 3 محافظات
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ خالد الشرجبي
اقتصاد: الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية
عربي ودولي: يونيسف: أطفال غزة يفرون من العنف والرعب
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة النصيرات
عربي ودولي: الصحة الفلسطينية تطلق نداء استغاثة عاجل
أخبار: أجواء حارة وامطار متوقعة في 5 محافظات
فنون ومنوعات: بقرار مفاجئ.. شيرين تعلن الاعتزال
عربي ودولي: مجزرة جديدة للاحتلال في النصيرات
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024