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أخبار
المؤتمر نت - أعلن الوزراء في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت وحيلي تروبير استقالتهم من حكومة الطوارئ

استقالة 3 وزراء من حكومة نتنياهو

المؤتمرنت -
استقالة 3 وزراء من حكومة نتنياهو
أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي الوزير بيني غانتس، استقالته من حكومة الطوارئ بزعامة بنيامين نتنياهو.

وقال غانتس خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، إن نتنياهو يعرقل قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية"، مؤكدًا تأييده للصفقة التي عرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي طلب من نتنياهو أن تكون لديه الجرأة لإنجاحها".

ويأتي قرار استقالة غانتس – الذي يعتبر المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو – بعد توجيهه إنذارًا لرئيس الوزراء الشهر الماضي يدعوه فيه إلى وضع خطة جديدة للحرب بحلول 8 يونيو الجاري.

كما أعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت أيضًا انسحابه من حكومة الحرب الإسرائيلية.

وقال آيزنكوت في رسالة استقالته لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: إن "قرارات الحكومة وقراراتك شخصيا يتم اتخاذها لاعتبارات سياسية".. مضيفا " أن مجلس الحرب برئاستكم امتنع عن اتخاذ قرارات مهمة كانت لتحقيق أهداف الحرب وتحسين الوضع الاستراتيجي لإسرائيل".

وأعلن الوزير حيلي تروبير المنتمي لحزب (معسكر الدولة) استقالته أيضًا من حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك عقب استقالة غانتس وآيزنكوت.

من جانبه أشار وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعلون إلى أن الحكومة الفاسدة برئاسة بنيامين نتانياهو فقدت شرعيتها برحيل الوزراء الثلاثة في مجلس الحرب بيني غانتس وآيزنكوت وحيلي.

ولفت يعلون في تصريح له، إلى أن الحكومة التي أدت لأسوأ فشل أمني في تاريخ إسرائيل ليس لديها تفويض أو رغبة في الخروج من الأزمة.

وأكد بأن الحكومة لا تستطيع اتخاذ قرار بشأن إنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى، معلنًا بأنه سيتم النزول إلى الشوارع لإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن من أجل إنقاذ إسرائيل من الدمار.








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