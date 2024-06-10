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المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37 ألفاً و124 شهيداً، و84 ألفاً و712 مصاباً

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 37124

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 37124
أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37 ألفاً و124 شهيداً، و84 ألفاً و712 مصاباً.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن استشهاد 40 شخصاً، وإصابة 218 آخرين.

ونوهت إلى أنه مع تواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الـ248 على قطاع غزة، ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.








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