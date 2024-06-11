المؤتمرنت -

37164 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، غزة إلى 37 ألفاً و164 شهيداً، و84 ألفاً و832 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.



وأوضحت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ثلاث مجازر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 40 مواطنا، وإصابة 120 آخرين.



وأضاف البيان أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.



ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا لليوم التاسع والأربعين بعد المئتين على التوالي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.