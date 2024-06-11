المؤتمرنت -

انتشال شهداء من تحت الأنقاض في مدينة غزة

انتشلت فرق الإسعاف وطواقم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم، عددا من الشهداء، فيما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين من تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال بالقصف في حيي الشيخ رضوان والدرج بمدينة غزة.



وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى انتشال شهيد فلسطيني وعدد من الجرحى، نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ولا يزال البحث جاريا عن مفقودين تحت الأنقاض.



كما تم انتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض منزل بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بحي الدرج وسط مدينة غزة.



وأعلن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، عن وصول 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37124 فلسطينيا، وإصابة 84712 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.