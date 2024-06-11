الثلاثاء, 11-يونيو-2024 الساعة: 06:31 م - آخر تحديث: 06:20 م (20: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - انتشلت فرق الإسعاف وطواقم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم، عددا من الشهداء، فيما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين من تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال

انتشال شهداء من تحت الأنقاض في مدينة غزة

المؤتمرنت -
انتشال شهداء من تحت الأنقاض في مدينة غزة
انتشلت فرق الإسعاف وطواقم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم، عددا من الشهداء، فيما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين من تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال بالقصف في حيي الشيخ رضوان والدرج بمدينة غزة.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى انتشال شهيد فلسطيني وعدد من الجرحى، نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ولا يزال البحث جاريا عن مفقودين تحت الأنقاض.

كما تم انتشال عدد من الشهداء والجرحى من تحت أنقاض منزل بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وأعلن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، عن وصول 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37124 فلسطينيا، وإصابة 84712 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: توزيع أدوية لـ43 مرفقاً صحياً في تعز
عربي ودولي: أستراليا: حرب غزة يجب أن تنتهي
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
رياضة: الجزائر تعود للانتصارات ومصر تتعثر
أخبار: بدءاً من اليوم.. تحذير عاجل للمواطنين
عربي ودولي: حماس ترحب بقرار مجلس الأمن
عربي ودولي: ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء بغزة إلى 150
عربي ودولي: اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي
فنون ومنوعات: هل يُسجن عمرو دياب بعد صفع المعجب؟
محافظات: الحديدة.. إتلاف 1553 كرتون دجاج فاسد
مجتمع مدني: أهم 5 علامات مبكرة لتضرّر الكبد
أخبار: غارة عدوانية على ساحل الفازة بالحديدة
أخبار: الإعلان عن فتح طريق البيضاء - أبين
أخبار: القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية
رياضة: ريال مدريد يؤكد مشاركته في مونديال الأندية
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ قايد الحميري
أخبار: صنعاء تعلن صرف نصف معاش أكتوبر
أخبار: الخدمة المدنية تعلن إجازة عيد الأضحى
رياضة: بديل ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025
أخبار: مناقشة ترتيبات إعلان الانتصار الأمني بصنعاء
أخبار: توقعات الأرصاد خلال الـ24 ساعة المقبلة
رياضة: لانس يتعاقد مع مدرب ريمس السابق
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: الأونروا تؤكد تدمير أكثر من نصف مباني غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024