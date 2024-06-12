المؤتمرنت -

لجنة تحقيق أممية: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب بغزة

قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي تبحث في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة.



جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة الأممية المستقلة، اليوم الأربعاء، حول انتهاكات القانون الدولي والجرائم الدولية خلال الفترة من 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.



وذكرت اللجنة الدولية، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.



وطالبت اللجنة، إسرائيل بوقف فوري لحربها المدمرة التي أجبرت آلاف المدنيين بمدينة رفح جنوب القطاع على الفرار إلى مناطق غير آمنة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 37124 مواطنا، وإصابة 84712 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.