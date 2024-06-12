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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفاً و202 شهداء، و84 ألفاً و932 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 37202

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 37202
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 37 ألفاً و202 شهداء، و84 ألفاً و932 مصاباً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وذكرت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيداً و100 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولم تتمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ 250 يوماً، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.








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