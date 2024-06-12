المؤتمرنت -

800 شهيد في غزة منذ مطلع يونيو

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن أكثر من 800 فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة وأصيب نحو 2400 آخرين منذ مطلع يونيو/حزيران الجاري جراء القصف المكثف والهجمات البرية التي تشنها القوات الإسرائيلية على القطاع.



وأوضحت المنظمة في بيان اليوم، أنه لم يعد بإمكانها قبول القول إن إسرائيل تتخذ جميع الاحتياطات لتجنب قتل المدنيين، لأن ذلك مجرد دعاية.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها براً وبحراً وجواً على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37200 فلسطينياً، وإصابة 84932 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.