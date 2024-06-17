الإثنين, 17-يونيو-2024 الساعة: 03:01 م - آخر تحديث: 02:02 م (02: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس، برقيات التهاني

فروع المؤتمر بالمحافظات تهنئ ابو راس بعيد الأضحى

المؤتمرنت -
فروع المؤتمر بالمحافظات تهنئ ابو راس بعيد الأضحى
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس، برقيات التهاني من رؤوسا فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات بمناسبة حلول عيدالاضحى المبارك، الـ10 من شهر ذي الحجة 1445هـ، الموافق 16 يونيو 2024م.
وعبر رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بعموم المحافظات والجامعات ،باسمائهم ونيابة عن كافة قيادات وأعضاء وقواعد وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات ، عن أحر وأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية الغالية، التي تأتي هذا العام واليمن تتعرض لعدوان امريكي بريطاني يحاول ان يثني شعبنا والقوات المسلحة اليمنية عن مساندة الاشقاء في فلسطين وفي قطاع غزة، والذين يتعرضون لجرائم ابادة صهيونية وسط اصرار القوى الكبرى على دعم هذه الجرائم ،وهو ما يجعل موقفنا شعبنا اليمني العظيم وقيادته وقواته المسلحة وقواه السياسية الحرة والشريفة موقفا مشهودا يجسد عظمة الشعب اليمني وانتماءه العروبي والاسلامي.
وجدد رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات، تأكيدهم الولاء والوفاء لقيادات المؤتمر الشعبي العام المنتخبة من اللجنة الدائمة، وتمسكهم والتزامهم بمبادئ وقيم المؤتمر في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ، مباركين لقيادة المؤتمر التوجهات الرامية الى الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية ومواجهة أي محاولات للمساس بها من أي كان .
سائلين المولى - عز وجل- ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات والصحة والعافية، (وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والازدهار والنماء والأمن والاستقرار)، والنصر المبين لشعبنا وبلادنا على الغزاة والمحتلين والمعتدين ، مبتهلين بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: بيلنجهام يقود انجلترا لاول فوز في اليورو
رياضة: هولندا تفوز على بولندا وسلوفينيا تفرض التعادل على الدنمارك
أخبار: جيش العدو الصهيوني يعترف بمصرع ضابطين واصابة آخرين
أخبار: بن حبتور يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الأضحى
أخبار: الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحى ويشيد بقيادته
أخبار: مجيديع يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى ويؤكد على مساندة فلسطين
أخبار: الوهباني يهنىء رئيس المؤتمربعيد الاضحى ويشيد بفتح الطرقات
أخبار: القطاع النسائي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
قضايا وآراء: معركة طوفان الأقصى بقطاع غزه عرت وفضحت بعض العرب لانتمائهم للعروبة والإسلام
أخبار: الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بحلول عيد الاضحى
أخبار: رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الاضحى
أخبار: بعد فتح طريق القصر في تعز ...البريهي يوضح اسباب تكذس السيارات
رياضة: المانيا تفتتح بطولة أمم أوروبا باكتساح اسكتلندا
أخبار: الشيخ جابر الوهباني يعزي بوفاة الأستاذ جلال الحمادي
أخبار: القوات المسلحة تنفذ 3 عمليات عسكرية في البحرين الأحمر و العربي
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي علي المقدشي بوفاة والدته
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 12 فلسطينياً من الضفة
اقتصاد: نخفاض أسعار الذهب
أخبار: 37232 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
أخبار: الصحة تدين استهداف المجمع الحكومي وإذاعة ريمة
أخبار: عدوان أمريكي بريطاني على ريمة
عربي ودولي: نادي الأسير: 9170 معتقلاً من الضفة
أخبار: القوات اليمنية تستهدف السفينة "TUTOR"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024