المؤتمرنت -

فروع المؤتمر بالمحافظات تهنئ ابو راس بعيد الأضحى

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس، برقيات التهاني من رؤوسا فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات بمناسبة حلول عيدالاضحى المبارك، الـ10 من شهر ذي الحجة 1445هـ، الموافق 16 يونيو 2024م.

وعبر رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بعموم المحافظات والجامعات ،باسمائهم ونيابة عن كافة قيادات وأعضاء وقواعد وحلفاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات ، عن أحر وأصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية الغالية، التي تأتي هذا العام واليمن تتعرض لعدوان امريكي بريطاني يحاول ان يثني شعبنا والقوات المسلحة اليمنية عن مساندة الاشقاء في فلسطين وفي قطاع غزة، والذين يتعرضون لجرائم ابادة صهيونية وسط اصرار القوى الكبرى على دعم هذه الجرائم ،وهو ما يجعل موقفنا شعبنا اليمني العظيم وقيادته وقواته المسلحة وقواه السياسية الحرة والشريفة موقفا مشهودا يجسد عظمة الشعب اليمني وانتماءه العروبي والاسلامي.

وجدد رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات، تأكيدهم الولاء والوفاء لقيادات المؤتمر الشعبي العام المنتخبة من اللجنة الدائمة، وتمسكهم والتزامهم بمبادئ وقيم المؤتمر في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ، مباركين لقيادة المؤتمر التوجهات الرامية الى الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية ومواجهة أي محاولات للمساس بها من أي كان .

سائلين المولى - عز وجل- ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات والصحة والعافية، (وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والازدهار والنماء والأمن والاستقرار)، والنصر المبين لشعبنا وبلادنا على الغزاة والمحتلين والمعتدين ، مبتهلين بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.