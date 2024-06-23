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الأمين العام المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة الشيخ المهدلي

بعث الشيخ عبدالله احمد مجيديع الامين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ احمد علي المهدلي عضو المجلس المحلي بمديرية شرس محافظة حجة .

وأشاد الامين العام المساعد في البرقية التي بعثها الى الشيخ / احمد بن احمد علي المهدلي رئيس فرع المؤتمر بمديرية شرس سابقا وإخوانه وكافة ال المهدلي بمديرية شرس محافظة حجة

بمناقب الفقيد الذي كان واحدا من القيادات التي خدمت الوطن والناس.

معبرا باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وان يسكته فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون .