المؤتمرنت -

تحذير للمواطنين في المحويت من الانهيارات الصخرية

اطلع عضوا لجنة الطوارئ بمحافظة المحويت احمد قطينة واحمد أبو حورية اليوم على الانهيارات الصخرية في خط المحويت - القناوص بمديريتي جبل المحويت والخبت.



وتفقد قطينة وأبو حورية حجم الأضرار التي تسببت في قطع عدد من الطرق الرئيسية والفرعية إضافة إلى تهدم وتضرر عدد من المنازل ومزارع المواطنين نتيجة للأمطار الغزيرة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.



وأهابت لجنة الطوارئ بكافة الجهات المعنية برفع الجاهزية القصوى والاستعداد للاستجابة الطارئة والعاجلة لمعالجة الأضرار الناجمة عن تدفق السيول.. داعية المواطنين لمتابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر.



كما نبهت اللجنة المواطنين في الخطوط الرئيسية المحويت - صنعاء والمحويت - القناوص بأخذ اقصى درجات الحيطة والحذر من الانهيارات الصخرية وانزلاقات التربة بسبب الأمطار الغزيرة التي من الله بها على المحافظة.



ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن الأودية وممرات السيول.. محذرة من انزلاقات التربة لاسيما في المنحدرات والطرقات الجبلية نتيجة للأمطار الغزيرة.



وقد باشرت الفرق الميدانية بفتح بعض الطرق الرئيسية ورفع الأضرار الكبيرة من بعض الخطوط بشكل مؤقت للحد من الأضرار الناجمة عن تساقط الصخور.