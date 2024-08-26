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المؤتمر نت - أقام رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي اليوم حفلا تكريميا لسلفه الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور عضو المجلس السياسي الأعلى تقديرا لجهوده في إدارة الحكومة خلال توليه منصب رئيس الوزراء في الفترة الماضية

رئيس الوزراء الرهوي يكرم بن حبتور

المؤتمرنت -
رئيس الوزراء الرهوي يكرم بن حبتور
أقام رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي اليوم حفلا تكريميا لسلفه الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور عضو المجلس السياسي الأعلى تقديرا لجهوده في إدارة الحكومة خلال توليه منصب رئيس الوزراء في الفترة الماضية.

وأعرب الدكتور بن حبتور في حفل التكريم، عن شكره لرئيس حكومة التغيير والبناء على تكريمه وزملائه من الوزراء في الحكومة السابقة نظير ما بذلوه من جهود طيلة السنوات الثمان الماضية في ظل العدوان على اليمن.

وقال "نحن في الحكومة السابقة لا نشعر بأننا قمنا بما يجب أن تقوم به الحكومات في الظروف العادية، وذلك بسبب العدوان الذي فرض علينا والحصار الاقتصادي والسياسي".

وعبر عن تمنياته لحكومة التغيير والبناء بقيادة المناضل أحمد الرهوي النجاح وأن تعمل على إنجاز مهامها وتحقيق برنامجها على أرض الواقع في ظل ظروف ومعطيات سياسية واقتصادية أفضل.

وأشار الدكتور بن حبتور إلى أنه وفي ظل الظروف الاستثنائية استمر العمل الحكومي طبقا لقوانينه وأنظمته وآلياته المؤسسية في كل القطاعات الحكومية والخدمية بما في ذلك الأجهزة الرسمية بالمحافظات والمديريات.. منوها بصمود موظفي مكتب رئاسة الوزراء الذين شكلوا دفعة إضافية للعمل.

وأضاف "رغم حجم الحرب السياسية والإعلامية والاقتصادية والعسكرية التي شنت على اليمن وفي المقدمة العاصمة صنعاء إلا أن الموظفين في أجهزة الدولة ظلوا يعملون بصمت وصبر وكانوا بمثابة البوصلة التي تحرك الحياة في كل اتجاه".

من جانبه أوضح رئيس الوزراء أن تكريم رئيس الوزراء السابق ونائبيه لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، والرؤية الوطنية محمود الجنيد ووزير التخطيط عبد العزيز الكميم يأتي تقديرا لجهودهم في ظروف صعبة جداً في وقت كان العدوان على اليمن في ذروته.

وأشار إلى أن الحكومة السابقة استطاعت أن تواجه العدوان بكل صمود وثبات حتى تجاوزت البلاد تلك المرحلة الصعبة من تاريخها.

وقال الرهوي "نحن الآن نعيش مرحلة اللا سلم واللا حرب، وسنعمل بكل جهد وتحت أي ظروف لإنجاز برنامج الحكومة في الأوقات والأزمنة المحددة، خدمة لهذا الشعب الصابر الذي تحمل كل العناء".

ولفت إلى أن حكومة التغيير والبناء تضم كوادر مؤهلة وشابة قادرة على العطاء وتمتلك الخبرة التي تؤهلها لخدمة الشعب، مستفيدة من تجربة الحكومة السابقة وملاحظاتها واقتراحاتها.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العلامة مفتاح، أشار إلى أهمية تكريم رئيس مجلس الوزراء السابق ونوابه وكذلك بقية أعضاء الحكومة على الجهود التي بذلوها طيلة السنوات الثمان الماضية.

وأكد أن اليمن يستعد لاستقبال أكبر حدث تاريخي وشعبي وإيماني المتمثل بالمولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم.. مؤكدا على أهمية التحشيد المتواصل لهذه المناسبة.








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