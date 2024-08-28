المؤتمرنت -

المحويت .. تهدم منازل ومحال تجارية بسيول الامطار

قالت مصادر محلية بمحافظة المحويت إن 7 منازل تضررت جراء الامطار التي هطلت الليلة الماضية بمديرية ملحان، وادت الى انفجار حاجز مائي هناك.

واشارت المصادر الى تضرر محال تجارية، وسط انباء اولية بوقوع ضحايا ومفقودين





وفي وقت لاحق أوضح مصدر أمني بالمحافظة أن السيول جرفت عدد من منازل المواطنين والمحلات التجارية.. مشيرا إلى فقدان 24 مواطنا نتيجة تدفق السيول والانهيارات في المديرية.



ولفت المصدر إلى تهدم سبعة منازل وفقدان ساكنيها، وكذا أربعة محلات تجارية، مؤكدا استمرار البحث عن المفقودين