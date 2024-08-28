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المؤتمر نت - تدمير 28 منزلاً ووفاة 33 مواطناً تم العثور على جثثهم ، مشيراً إلى أن هناك عدد آخر في عداد المفقودين، إضافة إلى تصدع 200 منزل

وفاة 33 مواطنا وتصدع 200 منزلا بسيول المحويت

المؤتمرنت -
وفاة 33 مواطنا وتصدع 200 منزلا بسيول المحويت
قال امين عام المجلس المحلي لمحافظة المحويت علي الزيكم إن الامطار والسيول التي تدفقت على مديرية ملحان أدت إلى تدمير 28 منزلاً ووفاة 33 مواطناً تم العثور على جثثهم ، مشيراً إلى أن هناك عدد آخر في عداد المفقودين، إضافة إلى تصدع 200 منزل وجرف خمس سيارات.

وأكد الزيكم أن السلطة المحلية والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة يبذلون جهوداً حثيثة للبحث عن مفقودين نتيجة الانهيارات الصخرية على منازل المواطنين بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المديرية منذ أمس.

موضحا أن العمل جارٍ في فتح الطرق والوصول إلى الأماكن المتضررة بفعل الانهيارات الصخرية.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن أمين عام محلي المحويت، تأكيده " أنه سيتم توفير المواد الإيوائية والغذائية الطارئة للأسر المتضررة بالتعاون مع الجهات المختصة وذات العلاقة".

ودعا إلى تكامل الجهود لمساندة جهود قيادة المحافظة في التدخل العاجل لإغاثة المتضررين ومعالجة آثار وأضرار السيول في المديرية.

وفي سياق متصل باشرت اللجنة العليا لمواجهة الطوارئ وأضرار السيول التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس العلامة محمد مفتاح تقديم خدمات الإنقاذ والإيواء والغذاء وفتح الطرقات في محافظة المحويت.

وأوضح الناطق الرسمي باسم حكومة التغيير والبناء - وزير الإعلام هاشم شرف الدين أن رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي، شكل اللجنة العليا وعقدت اجتماعاً وباشرت تقديم خدمات الإنقاذ والإيواء والغذاء وفتح الطرقات في محافظة المحويت.

ونقلت وكالة (سبأ) عن وزير الاعلام تأكيده تشكيل غرفة عمليات برئاسة نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية لمتابعة وتنسيق وتنفيذ أعمال الإغاثة.








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