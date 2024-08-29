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أخبار
المؤتمر نت - اختتام مهرجان خيرات اليمن في أمانة العاصمة

اختتام مهرجان خيرات اليمن في أمانة العاصمة

المؤتمرنت -
اختتام مهرجان خيرات اليمن في أمانة العاصمة
اقتصاد


اُختتم اليوم مهرجان خيرات اليمن الأول "للرمان والتفاح والعنب والتمور" الذي نظمته في أسبوع أمانة العاصمة ممثلة بوحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وهدف المهرجان، الذي شارك فيه " صغار المزارعين الريفيين وكبار المنتجين للفواكه اليمنية والمسوقين والمصدرين للمحاصيل والصادرات الزراعية والجمعيات والمؤسسات التعاونية الزراعية " إلى تعزيز مكانة وجودة وقيمة المنتجات الزراعية من ثمار والتفاح والعنب والتمور" محلياً وعالمياً والمساهمة في تسويقها ودعم وتشجيع المزارعين والباعة والمسوقين والمؤسسات الزراعية وإبراز مدى قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وفي الختام نوه أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان، بنجاح المهرجان الذي مثل نافذة أمل لمزارعي ومسوقي ومصدري المنتجات اليمنية التي تتميز بجودتها العالية على مستوى المحلي والإقليمي وإمكانية توسيع الإنتاج الزراعي وتعزيز التسويق الفعال لهذه المنتجات لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار إلى أهمية المهرجانات الزراعية ودورها في ابراز وتسويق المنتجات الزراعية، لاسيما وأن القطاع الزراعي يتعرض للاستهداف الممنهج من قبل الأعداء.. مبيناً أن القطاع الزراعي يحظى برعاية واهتمام كبير من قبل المجلس السياسي الأعلى والحكومة من أجل التوسع في دعم وتشجيع المنتجات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد أن أمانة العاصمة لن تألوا جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الزراعي ومصدري ومسوقي المنتجات الزراعية بمختلف اصنافها وأشكالها، والعمل على إيجاد مكان لإقامة معرض دائم للمنتجات الزراعية لضمان استدامة هذه المهرجانات وتشجيع المنتج والمزارع اليمني لتوفير الفواكه على مدار العام.

من جانبه أشار المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، أن مشاركة الهيئة في المهرجان جاءت في إطار دعم الهيئة للمنتجات الزراعية المحلية والارتقاء بجودتها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية لتكون البلاد مصدر موثوق في إنتاج الفواكه.

وأوضح أن الهيئة أصدرت دليل الاشتراطات العامة للخضروات والفواكه الطازجة لتوزيعه على المشاركين والمهتمين والجهات ذات العلاقة.. مبيناً أن الدليل يحتوي على العديد من المعلومات المستندة إلى المواصفات القياسية المعتمدة في هذا الجانب.

فيما اعتبر مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية المهندس عبد الملك الإنسي ونائبه الدكتور أحمد محمود، انعقاد مهرجان خيرات اليمن الأول تجمعاً زراعياً وتنموياً واقتصادياً يعود بالنفع على كل من له صلة بسلسلة الفواكه.

وأوضحا أن المهرجان خرج بمجموعة من الرؤى والتوصيات من أبرزها إنشاء مركز للمهرجانات الزراعية وانشاء ثلاجات لحفظ وتبريد الفواكه وتغليفها وفق المواصفات ومحطة للصادرات للحفاظ على قيمة ومكانة المنتج الزراعي على المستوى المحلي والإقليمي.

وأكدا أن إقامة المهرجانات تهدف إلى دعم وتشجيع المزارع والمنتج المحلي وتفعيل المقاطعة للمنتجات الصهيونية والأمريكية، وترجمة موجهات قائد الثورة وتنفيذا لبرنامج حكومة التغيير والبناء الرامي إلى العناية بالقطاع الزراعي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

تخللت فعالية الاختتام، اقامة رقصات فلكلورية معبرة عن التراث الشعبي لموسم الزراعة، وتكريم المشاركين في المهرجانات من المزارعين، والجمعيات، والمسوقين، والأسر المنتجة واللجان المنظمة بشهادات تقدير، تقديراً لمشاركتهم ومساهمتهم في إنجاح مهرجان خيرات اليمن الأول لفواكه "الرمان، التفاح، العنب، التمور" للعام 1446هـ.

وكان المهرجان في يومه الأخير شهد اقبالاً كبيراً وواسعاً من قبل مسؤولي وقيادات الدولة وطلبة وأساتذة الجامعات والمدارس، والجمعيات، للتعرف على طبيعة المهرجان، ومشاهدة العروض التسويقية لأحد أهم فواكه اليمن التي تتميز به على المستوى المحلي والعالمي، وأنواعها والمزايا التي تتمتع بها وقيمتها الغذائية.

وعبر الزوار عن إعجابهم وسعادتهم بزيارة مهرجان خيرات اليمن الأول للفواكه اليمنية الذي احتضنه نادي وحدة صنعاء على مدى أسبوع، والذي يعكس مكانة وجودة وقيمة المنتجات الزراعية اليمنية والتي تتميز محلياً وخارجياً.








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