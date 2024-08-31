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أخبار
المؤتمر نت - وقع انفجار ضخم في محطة غاز بشارع التسعين بمديرية ‎المنصورة في محافظة عدن، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى

قتلى وجرحى بانفجار محطة غاز في عدن

المؤتمرنت -
قتلى وجرحى بانفجار محطة غاز في عدن
وقع انفجار ضخم في محطة غاز بشارع التسعين بمديرية ‎المنصورة في محافظة عدن، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأفادت مصادر محلية، بأن حريقاً اندلع في محطة ‎التاج للغاز بحي كابوتا، تسبب في انفجار خزان الغاز في المحطة، مع ناقلة وقود كانت متواجدة جوار مكان الحادثة.

وأشارت المصادر إلى مقتل 5 أشخاص بينهم عمال، وإصابة 13 آخرين إثر الانفجار، مؤكدةً أن العدد مرشح للزيادة نظراً لكثافة السكان في المنطقة المحيطة، حيث وأن الحريق امتد إلى المنازل المجاورة.

وحمل ناشطون سلطات الأمر الواقع مسؤولية الانفجار، مشيرين إلى حالة الاستهتار بحياة المواطنين بالسماح لمالكي المحطات افتتاحها بالقرب من التجمعات السكنية.








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