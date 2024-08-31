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المؤتمر نت - وصل المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في النسخة الحادية عشرة من بطولة غرب آسيا التي تنطلق يوم الاثنين المقبل

ناشئو اليمن في الأردن

المؤتمرنت -
ناشئو اليمن في الأردن
وصل المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم، إلى العاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في النسخة الحادية عشرة من بطولة غرب آسيا التي تنطلق يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى 11 سبتمبر القادم.

ويخوض الأحمر اليمني الصغير منافسات البطولة التي تقام على ملعبي الأمير محمد في الزرقاء والبولو في عمّان، للدفاع عن لقبه بعدما أحرز كاس البطولة في نسختها العاشرة والتي أقيمت العام الماضي في مدينة صلالة العُمانية.

ويفتتح ناشئو اليمن غرب آسيا بلقاء عُمان بعد غدٍ الإثنين ويواجه السعودية في 6 سبتمبر، ضمن المجموعة الثانية.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي.








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