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المؤتمر نت -

هزة أرضية تضرب محافظة البيضاء

المؤتمرنت -
هزة أرضية تضرب محافظة البيضاء
سجلت محطات رصد ودراسات الزلازل والبراكين هزة أرضية خفيفة بقوة (2.9) على مقياس ريختر في منطقة شمال غرب البيضاء، في تمام الساعة (08:27) من مساء اليوم الأحد.

وحددت محطات الرصد التابعة للمركز الوطني لرصد ودراسات الزلازل والبراكين بذمار موقع البؤرة الزلزالية بين خطي طول وعرض (14.299ـ 45.336) على بعد 40 كلم من مركز محافظة البيضاء.

وأوضح رئيس المركز المهندس محمد الحوثي، أن هذه الهزة تعد من الأنشطة الزلزالية الخفيفة التي تشهدها الأراضي اليمنية بين الحين والآخر.. مبينا أن المختصين في المركز مستمرين في متابعة تطورات النشاط الزلزالي هذا ومختلف الأنشطة الزلزالية في المناطق اليمنية.








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