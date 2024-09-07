المؤتمرنت -

40939 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 40 ألفاً و939 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.



وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إن حصيلة الإصابات ارتفعت بدورها إلى 94616 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وأفادت الوزارة، بأن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 61 شهيدا، و162 مصابا، خلال الساعات الـ48 الماضية.



ونبهت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب القيود الإسرائيلية.



ورغم الدعوات الدولية والأممية المنددة بسلسلة المجازر الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة وماخلفته من كوارث إنسانية، فإن الاحتلال غير مكترث حتى الآن يإيقاف هذا العدوان الذي سيدخل شهره الثاني عشر.