المؤتمرنت -

فلكي يمني يكشف مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن مفاجأة غير متوقعة في حالة الطقس باليمن، خلال الأيام المقبلة.



وقال الفلكي الشوافي: "بحسب خرائط وبيانات النماذج، تشير التوقعات حتى الجمعة 13 سبتمبر 2024 إلى تراجع كبير لهطول الأمطار بالنسبة لليمن مقارنة مع بالفترة الماضية"، موضحاً أن "الأمطار لا تنقع فجأة على كامل اليمن، وهذا التراجع لا يعني إنتهاء الأمطار على كل المناطق في اليمن، وإنما من بعض المناطق".



وتوقع الشوافي هطول أمطار متفاوتة الشدة وقد تكون غزيرة من الأربعاء إلى الجمعة القادمة، على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية والسهول الساحلية المحاذية من صعدة وحجة إلى تعز ولحج وأبين، تغطي منها 25% - 40%.



وأشار الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، إلى احتمال امتداد الأمطار إلى أجزاء بسيطة من الهضاب الداخلية المحاذية للمرتفعات الجبلية، مؤكداً أنه من المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الهضاب والمرتفعات الشرقية.



ودعا الشوافي، المواطنين إلى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وسيول، وكذا متابعة نشرات الطقس.