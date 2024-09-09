الثلاثاء, 10-سبتمبر-2024 الساعة: 12:19 ص - آخر تحديث: 12:17 ص (17: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
24 أغسطس.. البداية الحقيقية لبناء اليمن
علي محمد المقدشي*
أخبار
المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن مفاجأة غير متوقعة في حالة الطقس باليمن، خلال الأيام المقبلة

فلكي يمني يكشف مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

المؤتمرنت -
فلكي يمني يكشف مفاجأة غير متوقعة فى الطقس
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن مفاجأة غير متوقعة في حالة الطقس باليمن، خلال الأيام المقبلة.

وقال الفلكي الشوافي: "بحسب خرائط وبيانات النماذج، تشير التوقعات حتى الجمعة 13 سبتمبر 2024 إلى تراجع كبير لهطول الأمطار بالنسبة لليمن مقارنة مع بالفترة الماضية"، موضحاً أن "الأمطار لا تنقع فجأة على كامل اليمن، وهذا التراجع لا يعني إنتهاء الأمطار على كل المناطق في اليمن، وإنما من بعض المناطق".

وتوقع الشوافي هطول أمطار متفاوتة الشدة وقد تكون غزيرة من الأربعاء إلى الجمعة القادمة، على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية والسهول الساحلية المحاذية من صعدة وحجة إلى تعز ولحج وأبين، تغطي منها 25% - 40%.

وأشار الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، إلى احتمال امتداد الأمطار إلى أجزاء بسيطة من الهضاب الداخلية المحاذية للمرتفعات الجبلية، مؤكداً أنه من المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الهضاب والمرتفعات الشرقية.

ودعا الشوافي، المواطنين إلى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية وما يرافقها من برق وسيول، وكذا متابعة نشرات الطقس.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يغلق على ارتفاع طفيف
علوم وتقنية: لحية الرجل تكشف عن صحته؟
علوم وتقنية: أبرز الميزات المتوقعة لـ”آيفون 16″
عربي ودولي: العلم الفلسطيني يرفرف على جسر ويليامزبرغ
اقتصاد: انخفاض مؤشرات الأسهم اليابانية
علوم وتقنية: عاملان يحيطان بنا يرتبطان بالعقم؟
أخبار: 1631 مهاجر أفريقي وصلوا اليمن في أغسطس
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 40 ألفاً و988
مجتمع مدني: للعام الثاني.. طلاب غزة محرومون من التعليم
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
أخبار: العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارة على الحديدة
فنون ومنوعات: محام مصري يدعو لـ”المساكنة” قبل الزواج
علوم وتقنية: انستغرام تطرح مزايا جديدة
أخبار: أمطار متوقعة على 15 محافظة يمنية
رياضة: فوز إسبانيا والبرتغال وكرواتيا بدوري الأمم
عربي ودولي: إصابات واعتقالات بالضفة الغربية
علوم وتقنية: ما سبب الشعور بالطعم المر في الفم؟
فنون ومنوعات: ما حقيقة وفاة الفنان راغب علامة؟
ثقافة: ملتقى يمني في القاهرة يجمع 15 تشكيلياً
رياضة: تونس تتصدر بنقاط غامبيا
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
أخبار: أبو عبيدة يعلّق على عملية معبر الكرامة
أخبار: حادث مروع يودي بحياة 16 شخصاً في تعز
عربي ودولي: تبون رئيساً للجزائر لولاية ثانية
أخبار: رئيس المؤتمر يواسي الشيخ عمران
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024