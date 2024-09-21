المؤتمرنت -

الشورى يدين التصعيد الصهيوني في لبنان

أدان مجلس الشورى بشدة التصعيد الخطير للعدوان الصهيوني والاستهداف الغادر للضاحية الجنوبية للبنان والذي أسفر عن استشهاد وجرح وفقدان العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال.



واعتبر المجلس في بيان له اليوم العدوان الصهيوني على الضاحية يعد انتهاك سافر للسيادة اللبنانية وتجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء وقواعد الاشتباك، واعتداء إجرامي على الشعب اللبناني.



ولفت إلى أن الجريمة التي ارتكبها الكيان الغاصب بعد أيام من المجزرة الالكترونية والتي ترقى إلى جريمة حرب تكشف عن النوايا الخبيثة للكيان في دفع المنطقة إلى حرب شاملة.



وندد المجلس بالدعم الأمريكي اللامحدود للكيان الصهيوني والتغطية على جرائمه المستمرة وهو ما يؤكد شراكة أمريكا بشكل أساسي في كل جرائم العدو في لبنان والمنطقة.



وأكد أن الكيان الغاصب مهما أوغل في إجرامه فإنه لن يثني من عزيمة الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في التصدي للصلف والفاشية الصهيونية.. مستنكرا الصمت والتخاذل العربي الرسمي إزاء ما يجري في لبنان والذي ساعد على استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية في لبنان وفلسطين.



وندد مجلس الشورى بالمجزرة التي ارتكبها الكيان الغاصب بمدرسة حي الزيتون في غزة وسقط على إثرها العشرات من الشهداء والجرحى جلهم من النساء والأطفال والأجنة.. مؤكدا أن العدو الصهيوني بما يرتكبه من مجازر يحتم على شعوب المنطقة تحمل المسؤولية ومواجهة تصعيد الكيان بتصعيد على كافة المستويات لوقف إجرامه الذي يستهدف الجميع.



وجدد التضامن مع الشعب اللبناني ودعم حقه المشروع في الرد المناسب على الهمجية الاسرائيلية.. معبرا عن أحر التعازي لأسر الشهداء والمقاومة اللبنانية والشعب اللبناني في شهداء هذا العدوان الغادر.

