المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 41,534

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، اليوم الخميس، إلى 41,534، شهيدا و 96,092 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وبحسب وكالة (فلسطين اليوم)، أعلنت وزارة الصحة بغزة في بيان لها ، ان جيش العدو الصهيوني ارتكب أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 39 شهيداً و86 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة : "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وتواصل طائرات العدو قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٥٦ من العدوان مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في القطاع المحاصر.