المؤتمرنت -

نزوح مليون لبناني جراء استمرار العدوان الصهيوني

أعلن مسؤول حكومي لبناني، عن نزوح حوالي مليون شخص من أماكنهم جراء العدوان الصهيوني المستمر على لبنان منذ أسبوع، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات.



وقال رئيس خلية الأزمة الحكومية ووزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ناصر ياسين في تصريحات صحفية، نقلتها وسائل إعلام لبنانية اليوم الأحد: إن نحو مليون لبناني نزحوا بسبب الهجمات الصهيونية المتواصلة على لبنان منذ 23 سبتمبر الجاري، بينهم مئات الآلاف نزحوا منذ أول أمس فقط.



وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، قد أعلن يوم أمس أن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا داخليًّا في لبنان جراء الهجمات الصهيونية.



وكشف غراندي في منشور له عبر منصة (إكس)، أن أكثر من 50 ألف لبناني وسوري في لبنان عبروا إلى سوريا هربًا من الغارات الجوية الصهيونية.



وتتعرض لبنان لاعتداءات صهيونية واسعة استهدفت مختلف المحافظات والمناطق، لا سيما في العاصمة بيروت وقرى وبلدات الجنوب، ما أدى إلى استشهاد وإصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، ودفع مئات الآلاف من سكان المناطق المستهدفة إلى موجة نزوح واسعة.



وبلغت حصيلة ضحايا لبنان بسبب الهجمات الصهيونية يوم أمس فقط، 33 شهيداً و195 جريحًا.. كما أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، أن حصيلة الاعتداءات الصهيونية في لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بلغت 1640 شهيداً و8408 جرحى.

