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الصحة: أربعة شهداء و40 جريحاً حصيلة أولية للعدوان الصهيوني على الحديدة

أكدت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 44 مدنيا في حصيلة أولية لاستهداف طيران العدو الصهيوني محافظة الحديدة اليوم.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الغارات الصهيونية على الحديدة أدت إلى استشهاد أربعة وإصابة ٤٠ آخرين معظمهم إصابتهم حرجة.

وأدان البيان العدوان الصهيوني واستهدافه الأعيان المدنية في الحديدة.. معتبرة استهداف طيران العدوان الصهيوني للمدنيين والأعيان المدنية للمرة الثانية جرائم حرب مكتملة الأركان تضاف إلى رصيده الإجرامي المليء بالمجازر الوحشية التي يرتكبها في فلسطين المحتلة ولبنان

