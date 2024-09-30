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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة

الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من مرتفعات وسهل تهامة ومناطق متفرقة من محافظات حجة، المحويت، الحديدة، ريمة، غرب ذمار، إب، تعز، لحج، الضالع وأبين.

وأشارت إلى احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على غرب كل من صعدة، عمران وصنعاء وأجزاء من سواحل ومرتفعات المهرة، حضرموت وشبوة.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي في الحديدة - الكدن: 16.9ملم، تعز- الحوبان: 1.0، إب- بعدان: 0.2ملم.

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة بعضها كانت غزيرة على مناطق متفرقة من محافظات أبين، لحج، الضالع وحجة كانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من العواصف الرعدية والتواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.








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