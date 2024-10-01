المؤتمرنت -

العراق يعلن رسمياً إغلاق مجاله الجوي



اعلنت وزارة النقل العراقية الثلاثاء، عن إيقاف الملاحة الجوية العراقية بعد الهجوم الإيراني على “إسرائيل”.



​وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، إنه “بسبب التوترات الإقليمية تم ايقاف الملاحة الجوية العراقية الى اشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية”.



وأضاف البيان، ان “الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية باشرت إخلاء الاجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي، من اجل المحافظة على سلامة المسافرين الكرام الوافدين الى مطارات العراق و كذلك الطائرات التي تعبر اجواءنا”.



ونوه البيان، بأن “الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية اوقفت جميع رحلاتها بشكلٍ مؤقت، لأسباب إحترازية، الى اشعار اخر، حفاظا على سلامة المسافرين”.



​وأعلن التلفزيون الإيراني، مساء الثلاثاء، عن اطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة.

